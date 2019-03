Lycurgus boekt broodnodige zege in topper

Een vrijuit en goed spelend Abiant Lycurgus heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan. Sliedrecht Sport werd in het Alfa-college Sportcentrum met 3-1 verslagen via de setstanden 25-9, 22-25, 25-22 en 25-18. Hierdoor is Lycurgus weer koploper in de kampioenspoule na drie speelrondes. Komende zaterdag wacht alweer de volgende topper. In Apeldoorn is Draisma Dynamo de opponent.

Het belangrijkste was dat het team er op voortreffelijke wijze stond. Na een paar matige weken met het 3-1 verlies in Doetinchem afgelopen zaterdag als dieptepunt was het tegen Sliedrecht een genot om naar te kijken. De eerste set was van zeldzaam hoog niveau. Aan het eind stond het maar liefst 25-9. Gesteund door een enorme servedruk, vijf aces in de eerste set, viel vrijwel alles goed. Dat gaf de 400 toeschouwers direct veel hoop op een goede afloop. De aces kwamen op naam van Stijn Held, Frits van Gestel en Niels de Vries. Auke van de Kamp maakte het op het eerste setpoint direct af.



De lastigste fase kende Lycurgus aan het begin van de tweede set toen het mede door een paar eigen fouten zomaar met 6-0 achter stond. Het verschil werd gedurende de set bijna ingelopen, maar het lukte net niet om langszij te komen. Kooistra tekende voor 15-16 en 17-18, maar daarna bleef het gelijkmakende punt uit. Held maakte nog 20-22, maar toen Gerard Baan drie setpoints aantekende op 21-24 was het duidelijk dat de 1-1 op het bord kwam.



In de derde en vierde set was er sprake van een echte wedstrijd. In beide sets jojode de stand een paar keer op en neer. Na een vlot begin van set vier, 6-3 stond het gek genoeg niet veel later 11-14. Vanaf dat moment nam Lycurgus het heft weer duidelijk in handen. Het werd 15-15 via De Vries en een paar punten later was Van Gestel blokkerend succesvol; 18-16. De volgende punten waren beslissend. Een uitgeslagen aanval en een ace van invaller Geoffrey van Gent bracht de marge op vier. Toen het via Kooistra en Borst 22-17 werd voelde iedereen dat het goed zat. Het was de aanvoerder, Kooistra, zelf die de laatste aanval voor zijn rekening nam en de beslissende klap gaf; 25-18. De vreugde en blijdschap was enorm na afloop. Een gevoel van opluchting vanwege een zege die precies op het juiste moment kwam.