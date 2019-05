Lycurgus blijft commercieel aan de weg timmeren

Het was voor volleybalclub Abiant Lycurgus in meerdere opzichten een roerig jaar. Net geen kampioen en bijna ten onder gegaan door financiële malaise. Het tij is met de komst van Nedmag gekeerd en inmiddels bouwt de club onder leiding van de overigens vertrekkende manager Reint Jan Auwema aan een stevig fundament voor de toekomst. Met Hepro kunststof kozijnen is een nieuwe shirtsponsor binnengehaald.

Hepro met vestigingen in Zuidbroek en Hillegom heeft zich voor de komende twee seizoenen als sponsor verbonden. Hepro zal op beide zijkanten van het shirt te zien zijn. Hepro is in de wereld van de sportsponsoring geen onbekende. In het verleden sponsorde men onder andere de Noordelijke Wielervereniging Groningen en tot het eind van dit seizoen prijkt het Groningse bedrijf op het shirt van basketbalclub Donar. Daar komt er na twee seizoenen een einde aan.

Directeur Danny Wolthuis van HEPRO draagt topsport in Groningen een warm hart toe. 'We willen alle topclubs ondersteunen en doen daarom nu een wissel. We zijn een Gronings bedrijf, maar werken landelijk. Daarom willen we ons graag verbinden aan topclubs met een landelijke uitstraling en dat is bij Abiant Lycurgus zeker het geval. We zijn niet sportgebonden en vinden het vooral leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de grote sportclubs in Groningen.'

Lycurgus verwacht op korte termijn meer namen van bedrijven bekend te kunnen maken die zich financieel gaan verbinden.