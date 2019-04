Lonneke Uneken nadert top tien in Healthy Ageing Tour

De Veendamse Lonneke Uneken is bezig aan een prima debuut in de Healthy Ageing Tour. De 19-jarige wielrenster is dit seizoen overgekomen van de junioren en rijdt voor het eerst op het hoogste niveau. In Surhuisterveen werd ze donderdag tijdens de tweede etappe twaalfde in de daguitslag. Ze mengde zich in de eindsprint van het peloton. De meute slaagde er niet in om twee koploopsters terug te halen en spurtte voor de derde plaats.

De rit werd gekleurd door een lange aanval van Nicole Steigenga (KNWU-selectie), Romy Kasper (Duitse selectie) en Mieke Kröger (Virtu). De Friezin moest de anderen laten gaan, maar de Duitse vrouwen hielden wel stand na een montsterontsnapping van ruim tachtig kilometer. De winnares vierde haar feest na afloop met haar Virtu-ploeg. 'Ik ben heel blij met deze zege. In deze wedstrijd heb ik al hoogte- en dieptepunten mee gemaakt, maar dit is de prestatie waar ik met de grootste trots op terug kijk. We waren met drie sterke rensters en zijn er gewoon voor blijven gaan tot het einde. Wel moest ik van de anderen afkomen. Ik heb afgezien, maar ben er in blijven geloven. Dat wordt hier beloond met deze zege.'



De Belgische Jolien d'Hoore won de sprint van het peloton en eindigde als derde. De Finse Lotta Lepistö behield de gele leiderstrui. Uneken keek na afloop tevreden terug. 'Ik heb wel een lekkere koers gereden. De benen waren een stuk beter dan gisteren op Borkum. Als dat morgen weer zo is dan klaag ik niet. In de finale probeerden we elkaar wel op te zoeken, maar het was zo hectisch dat dit bijna niet mogelijk was.' Het peloton strijkt vrijdag neer in Musselkanaal, waar een etappe van 124 kilometer wacht.