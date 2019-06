Lonneke Uneken districtskampioene op Col du VAM

Wielrenster Lonneke Uneken uit Veendam is maandag kampioen van het district noord geworden. De 19-jarige Uneken versloeg op de VAM-berg Fleur Nagengast in de sprint. Het was voor Uneken haar eerste zege van het seizoen. Haar eerste jaar bij de elite-vrouwen. Een dag eerder werd ze nog vijfde in de Omloop van de Westhoek in België.

Het tweetal ging al vrij vroeg in de wedstrijd aan de haal en de rest zag ze niet meer terug. Het was Nagengast die in de klim de ontsnapping forceerde. Uneken moest alle zeilen bijzetten, maar kon uiteindelijk in het spoor van de Hoogeveense blijven. Uneken die over prima sprintersbenen beschikt was in een sprint met twee in het voordeel en kon dat uitbuiten. Lange baan schaatster Melissa Wijfje eindigde als derde. Voor Uneken ligt de focus de komende weken op de Nederlandse titelstrijd in Ede eind juni.

Bij de elite/beloften was de 18-jarige Adne Koster uit Roden de beste. Hij versloeg in een millimetersprint Sjors Dekker, rijdend voor de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Hartthijs de Vries uit Kollum kwam als derde over de streep. Koster is de nieuwe beloftenkampioen en Dekker mag zich het komende jaar elite kampioen noemen. Bij de amateurs werd good old Cor van Leeuwen de beste. De in Musselkanaal geboren renner rijdt inmiddels niet meer bij de elite-categorie, maar een trapje lager is Van Leeuwen nog altijd één van de besten.