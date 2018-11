Leek keert terug in Wielermeerdaagse; na vijftien jaar afwezigheid

Na een afwezigheid van vijftien jaar keer de Ronde van Leek terug op de wielerkalender. Het criterium gaat op vrijdag 5 juli ook weer deel uitmaken van de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier. De rentree is mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen het wielercomité en de Leekster (horeca)ondernemers. De komende maanden gaan betrokken partijen een volledig programma met randactiviteiten samenstellen met als doel van het criterium in Leek opnieuw een mooi publieksevenement te maken.

De organisatie is blij dat het evenement op de vrijdag kan plaatsvinden. Naast de wielerwedstrijden zal er veel entertainment met live muziek en een braderie zijn. "Samen met de ondernemers willen we er een mooi evenement, een dagje uit voor het gehele gezin, van maken. Een ouderwets bruisend criterium op de vrijdagavond in Leek" zo legt Thijs Rondhuis van het wielercomité Leek uit "We keren terug naar de wortels van de meerdaagse, daar waar het in 1982 ooit begon. Extra mooi is het dat Leek ook de plaats is waar de huidige hoofdsponsor Amysoft is gevestigd.” zo zegt Theo Jurriens enthousiast namens de stichting.

Het programma begint op vrijdag 5 juli om 18 uur met een wedstrijd voor amateurs. Vervolgens komen om 19.45 uur de elite/beloften aan de beurt, die tachtig kilometer voor de wielen krijgen. Het parcours is anders dan vijftien jaar geleden. Start en finish van het 2.400 meter lange rondje zijn op De Dam. Vervolgens rijden de renners om het Leeksterhoofddiep, zodat het publiek de renners goed kan blijven volgen. Bij het uitzetten van het parcours is rekening gehouden met de ondernemers, want het centrum en de belangrijkste parkeerfaciliteiten blijven goed bereikbaar.

De 37e Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier start in 2019, na het wegvallen van Peize, pas op maandag 1 juli in Nieuw-Roden. Op woensdag 3 juli wordt in Zevenhuizen gekoerst. Een dag later is Leek dan aan de beurt en de finale is zaterdag 6 juli traditie getrouw in De Wilp.