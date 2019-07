Kruijer wint eerste etappe Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier

Ronald Kruijer schreef vorig jaar het eindklassement van de Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier op zijn naam. Bij de start van de 37e editie trok hij de lijn naadloos door. De uit Heiligerlee afkomstige wielrenner was tijdens de openingsetappe in Nieuw-Roden de rapste uit een kopgroep van vier. Ruben Hoekstra uit Heerenveen is de eerste leider.

Halverwege de koers over 80 kilometer gingen Hoekstra, Bart Hoolwerf uit Eemdijk en Adrie Lindeman uit Assen aan de haal. Kruijer wist als vierde man de sprong uit het peloton nog net te maken. Ze kregen een voorsprong van maximaal veertig seconden. Het peloton van een kleine tachtig renners schoot in de finale nog flink in gang waardoor de voorsprong snel smolt. De vier hielden op de streep vijf tellen over. Ze konden het daardoor met zijn vieren uitmaken. Kruijer had een wiel voorsprong op Hoekstra en Hoolwerf die respectievelijk tweede en derde werden.



Doordat Hoekstra onderweg meer punten pakte dan Kruijer kon de Fries de eerste gele trui aantrekken. Dit jaar doen de vrouwen voor het eerst mee aan de Meerdaagse. Rixt Hoogland uit Enschede en rijdend voor de Noordelijke Wielervereniging Groningen had de primeur als eerste winnares. Anneke Dijkstra uit Olterterp was tweede voor Liena de Jong uit Ubbena. Floor Weerink was met een vierde plaats de beste renster uit Groningen. De Wielermeerdaagse gaat woensdagavond verder in Zevenhuizen.