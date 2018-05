Juninho Bacuna traint mee met grote Oranje; tijdens tweedaagse trainingsstage

Terwijl het seizoen voor FC Groningen al een tijdje klaar is, geldt dat voor Juninho Bacuna zeker niet. Sterker nog, de 20-jarige speler van FC Groningen is bezig met een heerlijk toetje. Woensdag en donderdag traint hij mee met het Nederlands elftal op de KNVB Campus in Zeist. Bacuna krijgt twee dagen de gelegenheid van bondscoach Ronald Koeman om te ruiken aan het grote werk en te dromen van het interland bestaan.

Het is voor Bacuna een bekroning op zijn ontwikkeling bij FC Groningen. Na de stage gaat Bacuna met Jong Oranje mee naar Zuid-Amerika voor oefenwedstrijden tegen Bolivia en Paraquay. Juninho is de jongste van drie. Johnsen haalde de jeugd van sc Heerenveen, maar ging daarna terug naar de amateurs. Leandro ging via FC Groningen naar Aston Villa. Tegenwoordig speelt de middenvelder voor Reading en is international geworden van Curacao. De jongste is er nog lang niet, maar hij lijkt de grootste kans te maken om misschien ooit wel het shirt van het grote Oranje aan te trekken. Het is vooreerst de vraag of Juninho Bacuna volgend jaar nog in groenwit speelt. als de geruchten kloppen staat hij in de belangstelling van diverse clubs.