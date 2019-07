Jorinde van Klinken laat het afweten bij junioren EK

Haar eerste twee pogingen waren ongeldig. Bij poging twee kwam de discus niet eens de ring uit, maar belandde in het net rondom de ring. Ook de derde poging verliep niet vlekkeloos. De 19-jarige Van Klinken liet de schijf te vroeg los, waardoor ze haar draaisnelheid niet goed kwijt kon. Het resulteerde in 47.67 meter. Vooraf voerde ze de wereldranglijst aan met een afstand van 61.33 meter. Er was dan ook maar één conclusie mogelijk. Een zeer ondermaats optreden van het grote werptalent.



Ze kan zich revancheren bij het kogelstoten. Ook op dat onderdeel is ze favoriet. De kwalificatie is op zaterdag en de finale volgt een dag later. Om nog iets van het EK te maken is Van Klinken aan haar stand verplicht om in ieder geval de finale te halen.