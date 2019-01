Jorden van Foreest verliest historische wedstrijd

Feit is dat Van Foreest één punt verzameld heeft in de eerste vijf rondes. Daarmee staat hij in de Masters groep veertiende en laatste. Tegen Carlsen hield het talent het 33 zetten vol. Op dat moment was duidelijk dat een historische prestatie er niet inzat. Van Foreest maakte bij de twintigste zet een fout. Daar verzuimde hij een pion te slaan en dat leidde een hopeloze stand na ruim dertig zetten in. Hiermee doorbrak Carlsen een reeks van 21 wedstrijden zonder overwinning. De vijfde ronde werd in Alkmaar afgewerkt en niet zoals te doen gebruikelijk in Wijk aan Zee. Daar wordt Tata Chess Steel 2019 donderdag wel voortgezet.