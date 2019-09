Jonge sporttalenten uit Groningen kunnen beroep doen op ondersteuning bij John Schokker Foundation

De termijn voor het aanvragen van ondersteuning door de John Schokker Foundation voor het jaar 2020 loopt naar het eind. De inschrijving kan tot en met maandag 30 september. Alle informatie over wie daarvoor in aanmerking komen en het aanvraagformulier staan op de site www.johnschokkerfoundation.nl. De Beoordelingscommissie buigt zich in oktober over de aanvragen. De uitslag volgt dan medio november.

De JSF ondersteunt jaarlijks jonge sporttalenten uit de regio Groningen in hun verdere ontwikkeling. Het kan gaan om een financiële bijdrage, maar ook bijvoorbeeld om individuele trainingsstages en masterclasses bij bekende topsporters, topclubs dan wel gerenommeerde instituten.

De Foundation heeft in de jaren 2018 en 2019 van de totaal 70 aanvragen er 35 toegewezen. En nog eens 5 sporters uit de eerste lichting 2018 konden via de JSF dit jaar aan een persoonlijke sponsor worden gekoppeld. De verslagen van de sporters over wat dat voor hen heeft betekend, staan op de website van de Foundation onder De sporters en Status sporters.