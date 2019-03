Hockeysters GHHC blijven onderin bungelen

De hockeysters van GHHC uit Haren zijn zondag in het degradatieduel tegen Bloemendaal niet verder gekomen dan een nul nul gelijkspel. Het was in de Hoofdklasse de confrontatie tussen de hekkensluiter en de nummer voorlaatst. Bij winst was het stuivertje wisselen geweest. Nu blijft GHHC op de laatste plaats staan en dat zou aan het einde van het seizoen directe degradatie naar de Promotieklasse.

Met nog vijf wedstrijden te gaan neemt de spanning dan ook toe. Vorig seizoen wist de ploeg van trainer Julian Steen, toen nog gecoacht door Mark Materek, via play-outs veilig te spelen. Het bereiken van de voorlaatste plaats geeft recht op deze reddingsboei. Ook Huizen is voor GHHC nog binnen bereik. Huizen heeft negen punten, Bloemendaal zeven en GHHC zes. Met de aantekening dat GHHC het slechtste doelsaldo heeft. Een 7-0 nederlaag afgelopen vrijdag in Den Bosch deed daar zeker geen goed aan.



Tegen Bloemendaal ontbrak het op de Harener Holt misschien wel aan een beetje geluk. Beide teams kregen een aantal goede mogelijkheden om de score te openen. In de absolute slotfase probeerde Willemijn Bos het nog van afstand. Komend weekend wacht de uitwedstrijd in Bilthoven tegen nummer drie SCHC en een week later moet het gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Huizen. Dat gebeurt zonder de ervaren Anouk van den Berg. Ze is zwanger en speelde zondag voorlopig haar laatste minuten in het eerste team.