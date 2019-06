Henk Grol knokt zich naar brons op EK

Judoka Henk Grol heeft tijdens de Europese kampioenschappen in Minsk brons veroverd in de klasse boven de 100 kilogram. Het gebeurde wel weer op een manier die we kennen van Grol. Hij raakte in de strijd om het brons geblesseerd. Een bilspier zorgde voor ongemak, waardoor de Veendammer in de laatste 40 seconden hinkend het duel over de streep moest trekken.

'Er gebeurde iets in mijn heup', zei hij tegen de NOS na afloop van de strijd om het brons. 'Ik voelde iets knappen in mijn bilspier en daarna kon ik niet goed op mijn been staan, ik zakte weg en dacht: dit is niet oké.' Het gebeurde allemaal tegen een oude bekende. De Tsjech Lukas Krpalek, de olympisch kampioen 100 kilogram in Rio, stond tegenover Grol. Grol zegevierde met een ippon.



Over acht weken is het Wereldkampioenschap. Of dit toernooi door de blessure in gevaar komt is vooralsnog onduidelijk. 'Ik verwacht dat ik het WK kan judoën en dat ik er een paar weken uit lig. Het is iets met mijn spier, dat is positief. Mijn heupgewricht is oké.' Het is was bij Grol hoort, geblesseerd raken op grote toernooien. Het kostte hem al een aantal medailles. Het was nu in de klasse boven 100 kilogram zijn tweede medaille. Zijn achtste in totaal op Europese kampioenschappen.