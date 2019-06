Helmantel bondscoach van de baanrenners

Adriaan Helmantel is met ingang van heden de nieuwe bondscoach baan duurselectie. Hiermee krijgt de dubbelfunctie in het wegwielrennen – en baanwielrennen van de geboren Westeremder een andere invulling. Helmantel zal zijn rol als performancecoach van de duurrenners op de baan, waarmee hij de atleten optimaal ondersteunt richting kampioenschappen, combineren met het bondscoachschap op de baan.

Zo is binnen een half jaar na zijn terugkeer bij de KNWU al sprake van een promotie. Helmantel werkte daarvoor bij Team Sunweb waar de Groninger onder meer Tom Dumoulin begeleidde. Helmantel neemt de taken van Peter Schep over die eind vorig jaar vertrok bij de wielerbond. Op de weg is Helmantel niet alleen bondscoach van de beloften tot 23 jaar, maar begeleidt hij ook de mannen en vrouwen die meedoen aan de individuele tijdritten. Op de baan werkt Helmantel samen met Jan-Willem van Schip, Wim Stroetinga en Kirsten Wild. Wild was in het verleden één van de eerste rensters waar Helmantel trainingsschema's voor maakte.