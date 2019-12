Healthy Ageing Tour trekt naar Loppersum en Appingedam

De organisatie schotelt de huidige en toekomstige wereldtop bij de vrouwen een karakteristiek stukje Groningen voor. In deze rit over bijna 140 kilometer is de wind vermoedelijk scherprechter en kan het zomaar de beslissende etappe zijn.



De route voert op deze dag voor de elite-vrouwen door de dorpen Loppersum, Westeremden, Zeerijp, Eenum, Leermens, 't Zand, Godlinze, Losdorp, Spijk, Bierum, Holwierde, Delfzijl, Appingedam en Wirdum. De elite-vrouwen leggen deze lus twee keer af en zullen tussen Appingedam en Wirdumerdraai ook een plaatselijke ronde afwerken, waarmee de totale afstand op 138,3 kilometer komt. De junioren rijden ’s morgens acht omlopen rond Appingedam met een totale afstand van 82,1 kilometer.



Koersdirecteur Thijs Rondhuis is blij dat het gelukt is met de Gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam tot deze etappe te komen. 'Van de kant van de bestuurders is dit een mooie samenwerking en een mooie voorbode van de aanstaande herindeling. Een etappe door dit gebied is een langgekoesterde wens van onze organisatie, mooi dat dit nu in de (tiende) jubileumeditie is gelukt. Het is een prachtig stukje Groningen, doordat we dwars door veel karakteristieke dorpen gaan. Bovendien kunnen tijdens deze rit op zaterdag veel inwoners van het evenement genieten. '



Eerder werd al bekend dat de Healthy Ageing Tour start met een etappe in Drachten en omgeving.