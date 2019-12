Healthy Ageing Tour start volgend jaar in Drachten

De dameswielerkoers werd in het verleden altijd binnen de grenzen van de provincie Groningen verreden met vaak een uitstapje naar Borkum. Mede doordat er door de herindeling minder gemeentes zijn moet de organisatie tegenwoordig ritten buiten de provincie zoeken. Het is het derde jaar op rij dat de start in een andere provincie plaatsvindt.



Twee jaar geleden had Heerenveen het startdecor met een tijdrit. Toen werden de andere vier dagen in Groningen verreden. Vorig jaar werden drie etappes elders verreden. De start vond plaats op het Duitse Wadden eiland Borkum. En er werd één dag gekoerst rondom Surhuisterveen en op zaterdagmiddag werd van Wolvega naar Heerenveen gefietst. Het vijfdaagse wielerwedstrijd heeft altijd een sterke bezetting. Zo werd waren de afgelopen jaren gerenommeerde rensters als Ellen van Dijk, Amy Pieters en de Duitsers Lisa Brennauer en Lisa Klein eindwinnares.



Daan Bultje, directeur van het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland laat namens de etappewedstrijd weten enthousiast te zijn over deze startplaats. 'De gemeente Smallingerland is in 2020 European City of Sport en we kijken er naar uit om samen met Sportbedrijf Drachten een mooi programma neer te zetten rondom sport en bewegen in de breedste zin van het woord. Zo combineren we topsport met een brede beweging voor meer gezonde jaren.'



De organisatie hoopt zo snel mogelijk meer etappeplaatsen bekend te maken.