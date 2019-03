Healthy Ageing Tour blijft populaire wielerkoers

De Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen en junior-vrouwen mag zich ook dit jaar in een grote belangstelling verheugen. Bij de elite-vrouwen staan met Boels-Dolmans (met wereldkampioene Anna van der Breggen), Trek-Segafredo (oud-winnares Ellen van Dijk), Canyon-Sram en WNT-Rotor vier absolute topteams aan de start. In totaal zijn acht UCI-vrouwenteams en vier nationale ploegen voorzien in een veld van maar liefst 23 ploegen.

Bij de junior-vrouwen is het absolute maximum bereikt met 37 ploegen. Deze teams zijn kleiner dan de vrouwenteams. Het doet de organisatie van de UCI-etappekoersen goed dat ploegen in de rij staan om deel te mogen nemen aan deze editie.

Naast Boels-Dolmans, Trek-Segafredo, WNT-Rotor en Canyon-Sram zijn ook de UCI-teams Team Virtu Cycling, Parkhotel Valkenburg, Hitec-Birk en Biehler Pro Cycling present in de wedstrijd voor elite-vrouwen. De nationale ploegen van Nederland, Noorwegen, Duitsland en Groot-Brittannië zorgen voor een nog steviger buitenlands aandeel. Maar ook de clubploegen zijn goed vertegenwoordigd met Restore, Jan van Arckel, NWV Groningen-Uplus, Team Drenthe, SWABO, Rogelli-Cyproc-APB, Team Loving Potatoes, Merida-Adelaar, Liv AWOL, Equano-Wase en WV Westland Wil vooruit.



Koersdirecteur Thijs Rondhuis merkt dat de wedstrijd nadrukkelijk in een behoefte voorziet. 'Een etappekoers in deze fase van het seizoen wordt gewaardeerd door de rensters die nog extra kilometers willen maken richting de Ardennenklassiekers of met het oog op andere doelen in de nabije toekomst. Met ritten tegen de klok en korte, maar selectieve etappes voorzien we in deze behoefte. En bovendien hebben we qua dag- en eindwinnaressen ondertussen een erelijst waar rensters graag tussen willen komen staan', zegt hij verwijzend naar successen van onder andere Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Kirsten Wild, Lisa Brennauer en Amy Pieters.

De Healthy Ageing Tour wordt verreden van woensdag 10 tot en met zondag 14 april.