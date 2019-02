Healthy Ageing Tour sluit dit jaar af in het Oldambt

De Healthy Ageing Tour eindigt dit jaar op zondag 14 april met een etappe rond het Oldambtmeer. Deze slotrit voor deze vrouwenkoers heeft start en finish aan de Hoofdweg in Midwolda. De junioren bijten het spits af op de slotdag. Om 10.00 uur krijgen zij vijf ronden van zestien kilometer voor te wielen, de derde rit van hun wedstrijd. Omstreeks 12.00 uur wordt de winnares na tachtig kilometer weer terug in Midwolda verwacht. Om 13.00 uur is het de beurt aan de vrouwen, die in deze zesde etappe van de Healthy Ageing Tour nog 144 kilometer voorgeschoteld krijgen.

In negen ronden van zestien kilometer kan het klassement nog een laatste keer opgeschud worden. Rond 16.50 uur wordt dan duidelijk wie de dag- en de eindwinnares van de internationale vrouwenetappekoers zijn geworden. Tussen de vele doorkomsten van het peloton is er ook genoeg ander vertier in Midwolda. Simone FM verzorgt vanuit het centrum live hun radio-uitzendingen. Op het podium in Midwolda zijn optredens van live artiesten. Wie dat exact zijn, wordt later bekend gemaakt.

Wethouder Erich Wünker kijkt nu al uit naar 14 april. 'Gemeente Oldambt is een vaste waarde in de Healthy Ageing Tour. We zijn blij dat we dit jaar de grote finale in Midwolda mogen ontvangen. Omdat de beslissing bij ons valt én omdat het op de zondagmiddag is, kunnen de inwoners optimaal van het evenement genieten. Ik ben benieuwd welke artiesten de organisatie gaat vastleggen voor de middagoptredens in het centrum van Midwolda.'

Organisator Thijs Rondhuis denkt dat de slotrit nog van betekenis kan zijn. 'Het is zeker een omgeving waar de sterke teams en rensters nog een keer de trukendoos open kunnen trekken om de eindzege naar zich toe te trekken. Vooral als het waait kan dit het veld wel eens goed uit elkaar slaan. Door de opzet van de ronde staat de wind altijd wel een keer gunstig voor waaiervorming. Ik verwacht dan ook sterke rit- en eindwinnaressen te kunnen huldigen in Midwolda.

Het etappeschema is hiermee rond. De start is op 10 april op Borkum en via Surhuisterveen, Musselkanaal, Winsum, Heerenveen vinden de rensters een weg naar Midwolda.