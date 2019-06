Grote drukte op Vismarkt door GasTerra Ladiesrun; vrouwen halen € 13.000,- op

Het was gisteren een drukte van belang op de Vismarkt, en later ook elders in de binnenstad. Vele duizenden in het roze geklede vrouwen deden meer aan de 12e editie van GasTerra Ladiesrun. Omdat ze zich lieten sponsoren haalden de vrouwen samen € 13.000 op, fat is bestemd voor de Stichting Pink Ribbon.

De binnenstad van Groningen vulde zich tijdens Eerste Pinksterdag met veelal in roze outfits geklede hardloopsters. 1.500 dames deden mee aan een 12e editie van de GasTerra Ladiesrun Groningen, een loop speciaal voor vrouwen. Het evenement steunt daarbij de Stichting Pink Ribbon en haalde hiervoor een geweldig bedrag op van € 13.000,-.

Nog voordat de warming up van de 5 km begon op de Vismarkt, maakte de organisatie bekend dat er ook dit jaar een geweldig bedrag voor Pink Ribbon is opgehaald van € 13.000. Met dit bedrag kan Pink Ribbon meer borstkankeronderzoek mogelijk maken en zich nog beter inzetten voor de strijd tegen borstkanker. Het bedrag komt van donaties die deelneemsters aan de GasTerra Ladiesrun Groningen hebben gedaan bij hun inschrijving aangevuld met bijdragen die zijn binnengekomen via het Pink Ribbon actieplatform, waar de loopsters zich konden laten sponsoren.

Na de warming up, die werd verzorgd door Curves dé sportschool voor vrouwen in de stad, stonden er meer dan 700 dames klaar om van start te gaan voor de 5 km. Het startschot werd gegeven door Annie Kriszt, CEO van GasTerra; “Wij vinden het enorm belangrijk om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze gemeenschap in en rondom Groningen. Bijzonder trots is GasTerra daarom op al die vrouwen die meedoen aan de GasTerra Ladiesrun Groningen. En trots zijn wij ook, omdat we dit event in Groningen mogen sponsoren.”

Om 14:30 uur maakten de tweede groep dames zich klaar voor de 2,5 km. Deze werden aangemoedigd door Mascotte Charlie van Pathé. Speciaal voor de snelste lopers van de 2,5 km was er namelijk een leuk Pathé pakket te winnen! Een half uur later klonk het startschot voor deelnemers aan de 7,5 km en 10 km. Het parcours leidde de loopsters ook dit jaar weer door hartje Groningen en het groene Noorderplantsoen. Onderweg werden de deelneemsters aangemoedigd met swingende beats van DJ’s.

Op de 5 kilometer kwam Yasmin Hillebrink als eerste binnen in een tijd van 17:44, gevolgd door Team4Mijl lid Ellen Jansen (17:59) Op de 2,5 kilometer werd Dora Mohr (11:08) eerste. De snelste dame op de 7,5 km was Marieke Falkmann (30:24) en de eer voor de snelste atlete op de 10 km ging naar voor Lianne Welt (40:25). De snelste Businessrun deelnemer werd Menke Knol van Team Univé Noord-Nederland. De atletes zijn zichtbaar blij met hun gewonnen trofee en speciaal Welnesspakket van Welnessresort de Waterlelie.

Toch gaat het bij de Ladiesrun niet alleen maar om de tijd. Meedoen is even belangrijk, daarom kregen alle deelnemers aan de GasTerra Ladiesrun Groningen een welnessbon voor 2e persoon gratis van de Waterlelie.

Projectmanager Michelle Mencke kijkt met voldoening terug op de 12e editie van de GasTerra Ladiesrun Groningen: “Fantastisch om alle dames met een glimlach over de finish te zien komen en met trots hun medaille te zien dragen. Daarbij blijft het een bijzonder evenement door de vele deelnemers die met een persoonlijk verhaal meedoen o.a. voor Pink Ribbon. Hiervoor wil ik alle deelnemers, donateurs en supporters uiteraard ook hartelijk voor bedanken!”

Alle uitslagen

2,5 kilometer

1. Dora Mohr (11:08)

2. Anouk Huisman (11:33)

3. Julia Den Hartog (12:00)

5 kilometer

1. Yasmin Hillebrink (17:44)

2. Ellen Jansen (17:59)

3. Jolien de Waard (18:31)

7.5 kilometer

1. Marieke Falkmann (30:24)

2. Christien Koning (33:04)

3. Michelle Kroezen (35:12)

10 kilometer

1. Lianne Belt (40:25)

2. Johanna Lorenz 2188 (41:09)

3. Hernandez Alejandra (44:09)

Business Run

1. Menke Knol (19:49)

2. Erika Broekema (21:46)

3. Rowan Jans (22:28)