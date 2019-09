Groningen tien dagen in teken van Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement van de NOC*NSF dat sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen is. Sport doet wat met je. Van 20 t/m 29 september 2019 zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders in heel Nederland hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties.



Iedereen, jong en oud, kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten. Groningen was in 2018 hostcity van de Nationale Sportweek. Net als vorig jaar is het thema in Groningen weer jeugdsport, dat betekent dat initiatieven gericht op het activeren van jeugd in Groningen extra promotioneel ondersteunt worden. Diverse sportpromotors uit de topsport leveren een bijdrage, waaronder kickbokster Sarèl de Jong, basketballer Thomas Koenis, esporter Nick den Hamer, volleybalcoach Arjan Taaij en de oud-sporters Willemijn Bos en Margot Boer. Meer informatie is te vinden op: https://sport050.nl/evenementen/nationale-sportweek/