Groningen haalt boomlange verdediger Jeff Chabot van Sparta

Chabot, die een Franse moeder heeft, speelde in de jeugd van Bundesligaclubs Eintracht Frankfurt en later RB Leipzig. Na één wedstrijd in het tweede van Leipzig, trok hij in de zomer van 2017 naar Sparta Rotterdam. Hij tekende daar een contract tot medio 2020, maar dat is nu afgekocht door FC Groningen.

Hopelijk zal zijn debuut bij de ‘Trots van het Noorden’ beter verlopen dan zijn eerste wedstrijd voor Sparta. Die ging met 3-0 verloren tegen VVV Venlo en Chabot mocht na 84 minuten gaan douchen na een tweede gele kaart.