Granqvist doet Groninger harten weer sneller kloppen; Zweed matchwinner tegen Zuid-Korea

Het zal veel groenwitte harten maandagmiddag goed gedaan hebben dat Andreas Granqvist de eerste wedstrijd van Zweden op het WK in Rusland vanaf de strafschopstip besliste. De Zweedse aanvoerder werd zo de matchwinner tegen Zuid-Korea; 1-0. Granqvist is een grote meneer geworden en legde de basis daarvoor in Groningen.

Granqvist speelde van 2008 tot medio 2011 in de Euroborg. Hij viel vaak op door zijn overzettelijkheid en aanvallende dadendrang. In 96 scoorde hij maar liefst 21 keer. Via twee jaar Genua kwam de centrale verdediger in Rusland terecht bij Krasnodar. Daar waar het geld goed was. Inmiddels is de aanvoerder van het Zweedse elftal teruggekeerd naar de club waar hij begon als betaald voetballer Helsingborg IF. Naast Granqvist speelt Marcus Berg ook bij Zweden. Berg speelde inmiddels ruim vijftig interlands en is na diverse omzwervingen terecht gekomen in Abu Dhabi, waar al Ain zijn broodheer is. Berg speelde van 2007 tot medio 2009 in Groningen en maakte in 56 duels 32 goals.

Zweden zit in de Poule met Duitsland en Mexico. Na winst op de Koreanen is komende zaterdag het sleutelduel tegen Duitsland. De Duitsers verloren van Mexico en moeten winnen. Een gelijkspel zouden Granqvist en co mogelijk al in de volgende ronde kunnen brengen. Zo valt er voor FC Groningen supporters toch iets te juichen zonder dat de FC zelf in aktie komt.