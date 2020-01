Goede resultaten atleten Team 4 Mijl op laatste dag 2019

In Soest stond de Sylvestercross als traditionele afsluiting van het jaar op het programma. Jetske van Kampen wist een mooie vijfde plek te behalen in een sterk deelnemersveld. Tom Hendrikse finishte als vierde Nederlander. Na een goede trainingsstage op Lanzarote had de winnares in Gorredijk Gruppen het gevoel weer een stap gemaakt te hebben, wel had ze last van een verkoudheid. ‘De eerste helft ging beter dan verwacht, maar de tweede helft kon ik wel merken dat ik niet topfit was. Ik ben tevreden dat deze wedstrijd weer een minuut harder ging dan mijn vorige wedstrijd en dat ik het jaar goed afgesloten heb.’