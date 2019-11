GIJS op weg naar vijftigste verjaardag

IJshockeyclub GIJS Groningen viert in 2019 haar 50-jarige bestaan. Op zaterdag 21 december wordt dit heugelijke feit uitgebreid gevierd. De aanmeldingen voor de feestelijke dag komen inmiddels bij het organiserend comité binnen. Sommige oud-spelers, met name die van het eerste uur, uit de periode 1969 tot 1976, hebben te kennen gegeven nog even op het ijs te willen staan met stick en puck.

De verwachting is dat zo'n 350 leden en oud-leden de weg naar Kardinge zullen weten te vinden. Er wordt gewerkt aan een boek. de recente ijstijd over de periode 2009-2019. Het rijke archief wordt bijgewerkt en up to date gemaakt, zodat herinneringen uit vervlogen tijden weer gemakkelijk opgehaald kunnen worden. GIJS speelt momenteel in de Eerste Divisie, het hoogste niveau in Nederland. Na acht duels staan de Groningers tweede.

Het programma voor 21 december ziet er als volgt uit: