Gestaakte wedstrijd van FC Groningen maandag in Zwolle uitgespeeld

Twee minuten voordat scheidsrechter Martin van der Kerkhof de 22 spelers van het veld haalde was FC Groningen voor de tweede keer op voorsprong gekomen. Paul Gladon haalde doeltreffend uit en tekende zijn vierde treffer van het seizoen aan. Daarmee repareerde de ploeg van trainer Danny Buijs een zwak begin van de tweede helft. Spits Lennart Thy had Zwolle in de 47e minuut langszij gebracht op het moment dat de lucht in Zwolle dreigender en dreigender werd.



FC Groningen was met een 1-0 voorsprong gaan rusten. Kaj Sierhuis opende de score in de 20e minuut. Na goed voorbereidend werk van Ritsu Doan verwerkte Sierhuis de bal goed en werkte het speeltuig langs doelman Diederik Boer. Aan het einde van de eerste helft zette Zwolle aan. Younes Namli was verantwoordelijk voor de grootste kans, waarbij de lat redding bracht.



De 2-1 voorsprong paste de FC prima, want het doel in Zwolle was duidelijk; winnen om in de race te blijven voor de achtste en mogelijk de zevende plaats. Om daarmee de kansen op eventuele play-offs om Europees voetbal levend te houden. Maandagavond staan er nog 33 minuten op de klok als scheidsrechter Van der Kerkhof de wedstrijd hervat.