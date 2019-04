Gaat FC Groningen titelstrijd beïnvloeden?

Om 18.30 uur wordt er afgetrapt. Tegen een tegenstander waar FC Groningen het de laatste jaren over het algemeen nooit slecht doet. De uitslagen zijn vaak close, dus dat biedt hoop voor het duel van zaterdag. De Amsterdammers komen uit de sportieve euforie van plaatsing voor de halve finale van de Champions League en zullen de knop tijdig om moeten zetten. Van de 39 ontmoetingen op het hoogste niveau won Groningen zeven keer, het werd zeven keer gelijk en was Ajax 25 keer de sterkste.



De laatste thuiszege dateert van 31 augustus 2014. Voor bijna 22.000 toeschouwers won de FC met 2-0 door doelpunten van Erik Botteghin en Michael de Leeuw in de tweede helft. Vorig jaar was sprake van een hele zure nasmaak. Ajax won met 2-1 door een treffer van Klaas Jan Huntelaar in de 89e minuut. Feit is dus dat de titelkandidaat over het algemeen wel als winnaar van het veld gaat, maar dat gaat meestal nooit vanzelf. De verwachting is dat het dit jaar niet anders zal zijn. Als de ploeg van trainer Danny Buijs het op kan brengen om veel energie in de wedstrijd te leggen dan zijn er ongetwijfeld mogelijkheden om er iets moois van te maken.



FC Groningen scoort de laatste tijd moeizaam. Dat is wel een punt van zorg. Een vraag is of Buijs voor Paul Gladon kiest. De aanvaller scoorde de afgelopen drie wedstrijden op rij en bracht twee zeges en een gelijkspel binnen. Het is hoe dan ook een affiche om naar uit te kijken. Om de kansen levend te houden op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal is winst misschien wel noodzakelijk. Concurrent Vitesse staat zevende en speelt thuis tegen PEC Zwolle. Vitesse heeft 44 punten en FC Groningen 42. Als deze marge vijf wordt dan lijkt de zevende plek wel uit beeld.