Gaat FC Groningen nog spelers halen?

In de zaterdagavond met 2-1 verloren van Heracles Almelo verloren thuiswedstrijd werd duidelijk dat het creëren van kansen heel ingewikkeld was voor de elf spelers van de thuisploeg. Kaj Sierhuis stond op een eiland en kreeg vanaf de zijkant amper een bespeelbare bal. Daar komt bij dat de spits momenteel niet blaakt van het zelfvertrouwen waardoor het een miezerig geheel is. Zijn vervanger Charlison Benschop is nog niet topfit en kan geen negentig minuten spelen.



Het moet gezegd dat zeker het tweede doelpunt van de gasten uit de lucht kwam vallen, maar Heracles won verdiend omdat het dreigender was. Groningen worstelde met zichzelf en miste in ieder geval creativiteit. De transferwindow gaat maandagavond dicht. De vraag is of Groningen nog spelers gaat halen. Afgelopen week kwam er bruto 7,5 miljoen euro binnen voor de verkochte Japanner Ritsu Doan. In eerste instantie liet technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten rustig aan te doen met dit geld, maar het niveau van zaterdagavond moet ook hem reden tot zorg geven.



Er resteert nog een dag om de ploeg te versterken. Daarna gaat het transferraam pas in de winterstop weer open.