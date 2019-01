Friezin Veenstra schittert bij Indoor Groningen

Na een korte break door oud- en nieuw ging Indoor Groningen woensdag verder. De finales van het nationale springen in de B/ZZ paarden stonden op het programma in de Eurohallen in Zuidbroek. De Friezin Hilde Veenstra, die eerder tijdens het toernooi al royaal in de prijzen viel, was de snelste en mocht een paardentrailer mee naar huis nemen.

In een spannende finale leek de winnares van vorig jaar, Saskia Deknatel, hoge ogen te gooien. Op Golandie was de amazone uit Yde de snelste, maar ze maakte één springfout. Anna Stevens, de jongste deelnemer van vanavond, reed een snelle ronde met haar routinier Flashdance, zij behaalde een derde plek. Gert van der Hof uit Slagharen reed een goede ronde maar moest de prijs toch aan zich voorbij laten gaan en eindigde op nummer twee. Toen was het tijd voor Hilde Veenstra van de Radboudruiters uit Drachten die al vele successen heeft gekend tijdens Indoor Groningen, zij wist een snel en foutloos parcours te rijden en won met haar paard After Pleasure Toltien de finale rubriek.



Vanaf donderdag weten ruiters van over de hele wereld in de Eurohallen te vinden. Dan begint het internationale springen. Tot en met vrijdagavond worden vele rubrieken gereden. Inclusief kwalificerende rubrieken voor de Grote Prijs. Het hoogtepunt van de 57e editie van Indoor Groningen wordt zaterdagavond verreden. De ogen zullen dan gericht zijn op ervaren ruiters als Jur Vrieling en Albert Zoer.