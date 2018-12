FC Groningen zonder eigen supporters naar Sittard

Cox werd geïnformeerd door collega Peter den Oudsten uit Groningen. Den Oudsten en de politie lieten weten over concrete informatie te beschikken dat er een 'concreet risico' is op ernstige verstoringen van de openbare orde. Een veilig verloop kan op voorhand derhalve niet gegarandeerd worden. Om die reden is de maatregel dat FC supporters niet welkom zijn genomen. 'De veiligheid van goedwillende supporters, stadionmedewerkers en politiemensen staat voor mij bij dit alles voorop', laat Cox weten.



Het is niet leuk, maar uiteindelijk moeten de spelers het zelf doen tegen de promovendus. Fortuna staat elfde met negentien punten. FC Groningen heeft er veertien. Een cruciaal duel derhalve. Wordt het verschil acht of twee dat is de inzet. Feitelijk neemt de ploeg van trainer Danny Buijs de erfenis van afgelopen weekend mee. Toen op dramatische wijze in de slotfase met 2-1 verloren werd van FC Emmen. Dat heeft de FC op een extra afstand gezet. Het over de eindstreep brengen van de in de 87e minuut verkregen 1-0 voorsprong zou een hoop stress gescheeld hebben.

Het is bijna zeventien jaar geleden dat beide ploegen elkaar voor de laatste keer troffen op het hoogste niveau. Van de zestien ontmoetingen werd het overigens opvallend vaak een gelijkspel. Elf keer om precies te zijn. Slechts twee keer werd er gewonnen en drie keer eindigde het in De Baandert in een nederlaag. De laatste confrontatie op 9 maart 2002 was één van de twee zeges. Jordi Hoogstrate tekende destijds voor de winnende treffer. De andere overwinning dateert van 5 april 1997. Toen werd het 0-2 via doelpunten van Pieter Huistra en Magno Mocelin. Een derde uitzege in Sittard zou de lampjes in de kerstboom beduidend kleurrijker maken.