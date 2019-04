FC Groningen wint zeer gelukkig van De Graafschap

De Graafschap kreeg dinsdagavond de kansen, maar FC Groningen scoorde het enige doelpunt in het Hitachi Stadion. Paul Gladon was een kwartier voor tijd de matchwinner. De invaller kreeg een inzet van Mike te Wierik tegen zijn hak aan, waarna de bal in het doel ging. Het was zeer tegenvallend wat de thuisclub liet zien. De zege brengt de FC voorlopig wel weer in het linkerrijtje. Plek negen met 38 punten uit 28 wedstrijden.

De 18.000 toeschouwers zagen FC Groningen ploeteren in de regen. Van de tegenstander onder druk zetten en aanvallend de baas zijn kwam niks terecht. Het was pover wat de ploeg van trainer Danny Buijs liet zien. De Graafschap, onderin strijdend tegen degradatie, kreeg de beste kansen en had na een dikke tien minuten zomaar met een nulletje of drie voor kunnen staan. Javier Vet en Charles Benschop lieten kansen liggen. De ploeg van trainer Henk de Jong was veruit de betere ploeg en deed zichzelf tekort.



Het enige wapenfeit van FC Groningen voor de pauze was een afgekeurd doelpunt. Ritsu Doan scoorde, maar bij het geven van de eerderfe voorzet stond Kaj Sierhuis, terug in de basis, buitenspel. Halverwege werden de elf van de thuisploeg getrakteerd op een fluitconcert. Na de pauze werd het niet veel beter. Doelman Sergio Padt voorkwam nog een keer een tegentreffer met een prima redding. Ook een dubbele wissel, Paul Gladon en Django Warmerdam kwamen in het veld voor Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani, bracht lange tijd niks. Tot de 75e minuut toen Gladon zijn eerste doelpunt voor FC Groningen mocht noteren.



Komende zaterdag speelt FC Groningen opnieuw thuis. Dan komt nummer vijftien Excelsior op bezoek.