FC Groningen wil goede serie voortzetten

Daar waar de FC goede cijfers kan overleggen is dat bij Vitesse anders. De Arnhemmers verloren de afgelopen twee weken van laagvliegers ADO Den Haag en FC Emmen. De formatie van trainer Leonid Sloetski zal dan ook op zoek zijn naar revanche. De Trots van het Noorden is derhalve gewaarschuwd. Trainer Danny Buijs heeft weinig reden tot klagen en laat zijn winnende opstelling in tact. Kaj Sierhuis, die afgelopen zondag de twee doelpunten maakte tegen Willem II, staat wederom in de spits.



Hij wordt vergezeld door Joël Asoro. De Zweed stond tegen Willem II voor het eerst in de basis en zorgde voor veel aanvallende dynamiek. Mogelijk dat op vreemde bodem zijn spel nog beter uit de verf komt. Dat zou goed uitkomen, want de resultaten in Arnhem zijn de laatste jaren niet geweldig. Vorig seizoen was het de vuurdoop van Buijs als hoofdtrainer. Het werd een kansloze 5-1 nederlaag. De laatste zege op Eredivisie niveau in Arnhem dateert van 29 augustus 2008. Het werd 4-0 via treffers van Sepp de Roover, Koen van de Laak, Marcus Berg en Evgeniy Levchenko.



Sindsdien was het vooral kommer en kwel met zeven nederlagen en drie gelijke spelen. Van de 29 ontmoetingen op het hoogste niveau werd 15 keer verloren, eindigde het negen keer in een gelijk spel en won Groningen vijf keer. De aftrap van de dertigste editie Vitesse - FC Groningen in de Eredivisie begint om 20.00 uur.