FC Groningen weer de wei in

Een overwinning brengt vaak direct de gewenste energie om de draad verder op te pakken. De club koos ervoor om niet te overwinteren in het zonnige zuiden, maar sloeg de tenten een paar dagen op in Limburg. Het trainingskamp werd vorige week afgesloten met een 6-2 overwinning op Rot Weiss Essen.



Terwijl er rondom de selectie het nodige te doen is. Charlison Benschop is vertrokken naar Cyprus en er zijn geruchten over het vertrek van Django Warmerdam en Mike te Wierik aan het einde van het seizoen. Het zou om respectievelijk FC Utrecht en FC Twente gaan. De FC staat tiende met 25 punten uit 18 duels. Twente staat twaalfde met 19 punten.



Voor FC Groningen dus zaak om de Tukkers definitief op afstand te zetten door in Enschede te winnen. De balans is behoorlijk in het nadeel van de Trots van het Noorden. In de voorgaande 38 ontmoetingen op het hoogste niveau werd maar 7 keer gewonnen. 23 keer ging FC Groningen met lege handen naar huis en 8 keer eindigde het onbeslist.



De laatste zege dateert van de laatste speelronde van het seizoen 2016/2017. Op 14 mei 2017 won Groningen met 5-3. Twee keer Oussama Idrissi, Bryan Linssen en Alexander Sørloth scoorden. Thesker schoot namens de thuisploeg in eigen doel. Van de ploeg die toen op het veld stond spelen alleen doelman Sergio Padt en Samir Memisevic nog in de Euroborg. Het duel in Enschede begint zaterdag om 19.45 uur in de Grolsch Veste.