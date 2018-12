FC Groningen vol onzekerheid onder de kerstboom

Groningen speelde een hele matige wedstrijd in Sittard en verdiende ook niet meer dan een punt. Trainer Danny Buijs wond er na afloop geen doekjes om. Hij vroeg zich openlijk af of een aantal van zijn spelers wel professioneel genoeg hun vak beleven. Met name heeft hij twijfels bij de wedstrijdvoorbereiding. Na een hele matige competitiestart met drie punten uit zes wedstrijden leek het langzaam beter te gaan. Ondertussen werd in de beker eind september met 2-0 verloren van FC Twente, maar in de negende wedstrijd uit tegen Heracles in Almelo op zaterdag 21 oktober waren er tekenen van verbetering waarneembaar.



De 4-1 nederlaag deed dat niet vermoeden, maar het was wel zo. Zes dagen later werd thuis pas in de slotfase met 2-1 verloren van PSV. De weken daarna leek het lek langzaam boven. Mimoun Mahi werd fit en eiste direct een hoofdrol op. Hij was dreigend en scoorde veel. Het klikte goed met Ritsu Doan. De Japanner is met afstand de beste speler in groenwit. Er werd met 4-2 gewonnen bij Excelsior en in de Derby van het Noorden moest sc Heerenveen er met 2-0 aan geloven. Na een 1-0 nederlaag bij Feyenoord zakte het betere niveau vervolgens in. Op zondag 2 december werd nog wel met 5-2 gewonnen van NAC Breda, maar dat kwam niet door geweldig goed voetbal.



Vervolgens was vorige week de 2-1 nederlaag tegen FC Emmen pijnlijk en veelzeggend. Een in de 87e minuut verkregen 1-0 voorsprong kon niet over de streep gevoetbald worden. Daarmee werd een opmars op de ranglijst tot een halt geroepen en het punt in Sittard hielp ook weinig. Het verschil richting hekkensluiter De Graafschap is slechts drie punten. Aan de andere kant is de marge naar plek negen, maar vijf punten. Dat lijkt weinig, maar als je maar vijftien punten bij elkaar sprokkelt in zeventien duels dan is dat verschil niet zomaar overbrugd.

Er zijn veel onzekerheden. Blijft Doan? Wat gaat Mahi doen? Hoe gaat de leiding van de club er na het aangekondigde vertrek van Hans Nijland en Ron Jans eruit zien? Hoeveel geld is er om de selectie te versterken? Dat er spelers bij moeten komen is wel zeker, maar op welke posities is dat het meest effectief? Op zaterdag 19 januari 2019 gaat de competitie verder met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Buijs en co hebben derhalve een kleine maand om de selectie klaar te stomen voor de volgende zeventien wedstrijden.