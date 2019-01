FC Groningen tankt nieuwe energie en kan vooruit

Een hoofdrol was weggelegd voor Thomas Bruns. De huurling van Vitesse was zeer ijverig en bekroonde zijn optreden met twee schitterende doelpunten in het laatste kwartier. Hij juichte niet echt, omdat Bruns zijn oude ploeg pijn deed. Zijn eerste treffer een kwartier voor tijd was van grote schoonheid. Vanaf de rechterkant in het strafschopgebied krulde hij de bal met links met een boog over de doelman heen in de linkerhoek. Een moment waarin alles samenkwam. Groningen was de betere ploeg, maar verzuimde een vroeg verkregen voorsprong uit te bouwen. Samir Memisevic scoorde na ruim tien minuten van de strafschopstip.



De 3-0 knalde Bruns vanaf de rand van het zestienmetergebied met rechts in de verre rechterhoek raak. Zo werd Bruns de absolute uitblinker en viel een publiekswissel hem ten deel. Ook Ilias Bel Hassani en Kaj Sierhuis konden terugkijken op een veelbelovend debuut. En dat is maar goed ook, want slechts 16.143 toeschouwers hadden de weg aar het stadion weten te vinden. Het gaat bij FC Groningen al een aantal jaren over 'de hut weer volspelen'. Wedstrijden al die van zaterdagavond gaan daar aan bijdragen. De ploeg van Danny Buijs was de baas op het veld, dicteerde het tempo en liet de tegenstander voelen dat er niks te halen viel.



Zeker dat laatste heeft er wel een tijd aan ontbroken. Aan de andere kant was het duel tegen Heracles slechts een momentopname. Maar het lijkt erop dat de randvoorwaarden om wedstrijden te winnen sterk verbeterd zijn en er reden is tot optimisme. In de verwachting om snel naar boven te kunnen kijken. Aan de andere kant. Zaterdag wacht een ongetwijfeld getergd PSV in Eindhoven, na het puntverlies in Emmen, en het verschil met hekkensluiter De Graafschap bedraagt nog altijd maar drie punten.