FC Groningen strijdend ten onder bij PSV en staat weer zestiende

De pech voor FC Groningen was dat veel ploegen onderin een resultaat boekten. PEC Zwolle won met 2-0 bij Heracles, FC Emmen versloeg VVV in Venlo in blessuretijd met 3-2, Fortuna Sittard won in eigen huis met 2-1 van Vitesse, Excelsior klopte De Graafschap met 2-0, Willem II verraste met een 1-0 zege in Utrecht en NAC Breda pakte een punt tegen ADO Den Haag. Zo waren vrijwel alle uitslagen in het nadeel. Een resultaat halen bij PSV is sowieso moeilijk en voor FC Groningen al helemaal. Dat wijzen de statistieken wel uit. Tot afgelopen zaterdag won de FC daar in 39 ontmoetingen op het hoogste niveau precies één keer.



Een slechte eerste helft nekte de ploeg van trainer Danny Buijs. Groningen werd aan alle kanten overlopen en mocht blij zijn dat het halverwege slechts 2-1 stond. Binnen twintig minuten haalde Lozano twee keer de trekker over. PSV kreeg kansen op meer, maar doelman Sergio Padt onderscheidde zich middels een glansrol. Hij bracht diverse malen redding en zorgde ervoor dat het bij rust nog een wedstrijd was. Ludovit Reis had na ruim een half uur met geluk via een paar benen de 2-1 gemaakt. Na de pauze kwam een heel ander FC Groningen in het veld.



Er werd gestreden voor iedere meter en drong de thuisploeg terug op eigen helft. De grootste kans was uiteindelijk voor Thomas Bruns. Zijn inzet van afstand belandde op de lat. Zo was zeker sprake van een nederlaag met perspectief, maar gezien het feit dat de concurrentie hun wedstrijden in klinkende munt middels punten verzilverde is de waarde van zo'n verliespartij flinterdun. Komende zaterdag wacht de uitwedstrijd bij Willem II.