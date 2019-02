FC Groningen stijgt naar linkerrijtje via zege op Feyenoord

In tegenstelling tot de laatste twee speelrondes vielen de uitslagen dit weekend gunstig uit voor FC Groningen. Het gevolg is een negende plaats in de Eredivisie met 27 punten uit 22 wedstrijden. De voorlopige positie in het linkerrijtje werd primair veroorzaakt door een 1-0 thuiszege op Feyenoord. Sven van Beek tikte de bal in de 26e minuut achter zijn eigen doelman en dat bleek achteraf het winnende doelpunt. Het betekende de vierde overwinning in vijf wedstrijden voor de FC na de winterstop.

Dat betekent dat de ploeg van trainer Danny Buijs volgende week het puntentotaal al kan evenaren, waar het de eerste seizoenshelft zeventienwedstrijden over deed. Halverwege was de balans vijftien punten uit zeventien duels. De conclusie is inmiddels meer dan gerechtvaardigd dat de gehaalde spelers in de winterstop ten eerste btter nodig waren, maar ten tweede ook hun vruchten afwerpen. Zo was huurling Thomas Bruns tegen Feyenoord de aangever van het enige doelpunt van de wedstrijd in het Hitachi Mobility Stadion dat met ruim 20.000 fans weer eens behoorlijk gevuld was.



Een spektakelstuk werd het niet, maar dat had grotendeels te maken met het slechte spel van de Rotterdammers. De gasten grossierden in slordigheden en foute passes. Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak na afloop van de slechtste wedstrijd onder zijn leiding als trainer. Het slechte spel van Feyenoord werd voor een groot deel veroorzaakt door het spel van FC Groningen. Veel druk zetten naar voren bracht de verdedigers van de gasten regelmatig in verlegenheid.



Voeg daarbij dat Groningen ook een aantal kansen liet liggen. Samir Memisevic schoot voor rust een keer net over en na de pauze waren er prima mogelijkheden voor Mimoun Mahi, de immer zwogende Kaj Sierhuis en invaller Mo El Hankouri in de slotfase. Dat het niet lukte om de score verder op te voeren dat verwijt mocht FC Groningen gemaakt worden. Verder was er weinig op aan te merken. De FC is duidelijk aan de beterende hand en kan komende zaterdag een nieuwe stap zetten door in Breda hekkensluiter NAC een extra tik te geven.



De negende plek is nu mooi, maar de realiteit is ook dat het verschil met nummer zestien FC Emmen slechts drie punten bedraagt. Een eventuele nederlaag kan de situatie volgend weekend in de tweede helft van de ranglijst in de Eredivisie zomaar weer op de kop zetten.