FC Groningen schiet weinig op met winst in Tilburg

Het begon vrijdagavond al met de 3-0 zege van De Graafschap op NAC Breda. Op zondag won Excelsior verrassend van stadgenoot Feyenoord, PEC Zwolle versloeg op eigen veld FC Utrecht met 4-3 en ADO Den Haag klopte in een thuiswedstrijd Heracles Almelo met 2-0. Als de ploeg van trainer Danny Buijs de punten in Tilburg had moeten laten dan had het er weer slecht voorgestaan. Het zit onderin de Eredivisie allemaal heel dicht op elkaar. Het verschil tussen nummer negen Willem II en zestien FC Emmen is slechts vier punten. Dat Emmen kansloos met 5-0 verloor bij AZ kwam vanuit groenwit perspectief goed uit.



Gezien de stand op de ranglijst was de zege in Tilburg wel een hele welkome. Het was amper verdiend, maar feit was dat de elf van FC Groningen er keihard voor werkten. Het scoreverloop was niet ongunstig. Na ruim een half uur spelen scoorden Warmerdam en Sierhuis binnen een paar minuten vlot achter elkaar. Warmerdam met een fraai schot van afstand en Sierhuis met een echte spitsenactie, waarbij hij de doelman in de verre hoek kansloos liet.



In de tweede helft kwam FC Groningen enorm onder druk te staan. Toen Vrousai tien minuten na de pauze de aansluitingstreffer produceerde was het alle hens aan dek. Doelman Sergio Padt kon zich met een aantal fraaie reddingen positief onderscheiden. Uiteindelijk werd de zwaarbevochten zege over de streep getrokken hetgeen een compliment waard was. Komende zondag komt Vitesse op bezoek in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Mogelijk dat een overwinning dan echt terreinwinst op de ranglijst betekent.