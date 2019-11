FC Groningen op jacht naar de punten in Sittard

De inzet voor trainer Danny Buijs en zijn selectie zal zijn om de ongeslagen reeks van inmiddels zes competitiewedstrijden een vervolg te geven. In de wetenschap dat de wedstrijd een rouwrand heeft. Trainer Pim Verbeek overleed afgelopen donderdag op 63 jarige leeftijd. Verbeek zat in de jaren negentig zowel bij FC Groningen als Fortuna op de bank als coach. Bij de FC 25 wedstrijden en in Limburg drie seizoenen.



Van de 12 punten haalde de formatie van trainer Sjors Ultee er 11 in het eigen Fortuna Sittard Stadion. Alleen in Heerenveen werd op vreemde bodem een punt meegenomen. Groningen noteerde acht van de 21 punten op vreemde bodem. De laatste uitwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse resulteerde in een 2-1 zege. In de head to head in de Eredivisie valt het aantal gelijke spelen op.



De ontmoeting Fortuna Sittard - FC Groningen op het hoogste niveau is tot nu toe 17 keer gespeeld en 12 keer stond er na 90 minuten een gelijkspel op het scorebord. Groningen wist slechts twee keer te winnen en drie keer was de thuisploeg de sterkste. Vorig seizoen werd het op 22 december een moeizame nul nul. Daarna moeten we terug naar 9 maart 2002 voor de volgende confrontatie. De groen-witten wonnen met 1-0 door een treffer van Jordi Hoogstrate.