FC Groningen maakt zich op voor clash met Ajax

De FC hervatte de competitie afgelopen zaterdag met een teleurstellend 0-0 gelijkspel in Enschede tegen FC Twente. De mannen van trainer Danny Buijs hebben derhalve wat goed te maken. Sowieso kan een goed resultaat tegen de landskampioen een boost geven. De ambitie is om de play-offs om Europees voetbal te halen, maar Groningen staat nog niet op een plek dat daar recht op geeft.

FC Groningen staat tiende met 26 punten. De achterstand op nummer zes Vitesse bedraagt zes punten en nummer zeven FC Utrecht heeft 30 punten. Niet onoverbrugbaar, maar een achterstand van zes punten is niet zomaar ingehaald. Het is te hopen dat de thuisploeg in staat is om aanvallend beduidend meer te brengen dan vorige week. Zo kreeg aanvaller Joel Assoro slechts tien keer de bal.



Het is de 46e keer dat beide ploegen elkaar in de Eredivisie treffen in Groningen. De laatste keer dat FC Groningen de volle buit overhield was op 31 augustus 2014. Groningen won met 2-0 door doelpunten van Eric Botteghin en Michael de Leeuw. Van de spelers die toen op het veld stonden is alleen doelman Sergio Padt nog over. Vorig seizoen speelden de groen-witten een prima wedstrijd, maar was het Klaas Jan Huntelaar die het duel op 20 april een kwartiertje voor tijd besliste; 0-1.



Van de 45 ontmoetingen in totaal op het hoogste niveau zegevierde FC Groningen negen keer. Het werd acht keer gelijk en Ajax ging 28 keer met de winst naar Amsterdam.