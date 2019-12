FC Groningen laat kans op top vijf liggen

FC Groningen had een gedeelde top vijf positie in kunnen nemen bij winst op Fortuna Sittard, maar er kwam in het Limburgse niets van terecht. Het was zeer teleurstellend wat de elf van trainer Danny Buijs in Sittard op de mat legden. Het draaide uit op een 1-0 nederlaag. Het gevolg is dat Groningen naar de tiende plek is gezakt in de Eredivisie met 21 punten uit 15 duels.