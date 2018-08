FC Groningen is hekkensluiter; na verlies in eerste twee speelrondes

Het was pijnlijk om te zien hoeveel moeite de spelers van de thuisploeg hadden om elkaar de bal toe te spelen. Doordat de bal vaak lukraak naar voren getrapt werd, was het aantal keren balverlies ontelbaar. De gasten speelden heel gegroepeerd, waardoor er nauwelijks ruimte ontstond om aanvallend gevaar te stichten. Dat vervolgens een toverbal via de onderkant van de lat achter doelman Sergio Padt viel, was ongelukkig. Anders had in het gunstigste geval een nul nul gelijkspel tot de mogelijkheden behoord.



De relatief onervaren Buijs staat daarom direct voor een enorme klus om een vierkant draaiend geheel weer enige soepelheid te geven. De komende twee weken wordt in Doetinchem gespeeld tegen De Graafschap en een week later komt PEC Zwolle op bezoek in Groningen. Dat biedt op papier kansen op punten. In de twee wedstrijden daarna, Ajax uit en AZ thuis lijkt dat een stuk lastiger. Om nog iets van de competitiestart te maken is het de komende twee weken derhalve alle hens aan dek.



Afgaande op het niveau van de groenwitten tot nu toe, is het wel de vraag hoe dit te realiseren? De ondergrens zal een stuk omhoog moeten om een competitieve formatie binnen de lijnen te krijgen. Als dit achterwege blijft, kan het zomaar weer eens een lang en vervelend seizoen gaan worden. Gelukkig is de bal rond.