FC Groningen hofleverancier sterspelers: Virgil van Dijk Europees Voetballer van het jaar

Virgil van Dijk is donderdag in Monaco uitgeroepen tot Europees Voetballer van het jaar. De verdediger kreeg de voorkeur boven Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Men’s Player of the Year Award wordt sinds 2011 door de UEFA uitgereikt. Van Dijk is de eerste oud-speler van FC Groningen die deze titel ten deel valt. Arjen Robben werd in 2014 derde.



De 28-jarige Van Dijk werd door de jury ruim als eerste gekozen. Hij kreeg 305 punten. Messi noteerde 207 en Ronaldo verzamelde 74 punten. Ook werd Van Dijk uitgeroepen tot beste verdediger van de Champions League. Met zijn ploeg Liverpool werd Tottenham Hotspur in de finale met 2-0 verslagen. De 28-jarige Van Dijk werd in 2010 naar Groningen gehaald, waar hij eerst een jaar in de jeugd speelde.



Van 2011 tot medio 2013 stond Van Dijk onder contract bij FC Groningen. Hij kwam tot 66 officiële wedstrijden waarin de aanvoerder van Oranje zeven keer scoorde. Via Celtic en Southampton streek Van Dijk begin 2018 in Liverpool neer. Daar groeide hij uit tot een wereldspeler. Deze prijs past helemaal in de ontwikkeling van Van Dijk.