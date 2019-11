FC Groningen blijft voor zesde keer op rij ongeslagen

FC Groningen is bezig aan een goede serie. Inmiddels is de ploeg van trainer Danny Buijs zes wedstrijden ongeslagen. Het werd zondag in eigen huis 1-1 tegen Feyenoord. De Rotterdammers kwamen na een half uur op voorsprong. Een kwartier na de pauze maakte Samir Memisevic gelijk vanaf de strafschopstip. Groningen staat negende in de Eredivisie met 21 punten uit 14 punten.

Voor de ruim 21.000 toeschouwers ontspon zich een tactisch steekspel. Buijs had gekozen voor een niet te aanvallend concept. Memisevic keerde na een lange blessureperiode terug in de basis. Hij speelde vaak als extra verdediger. Groningen had het overwicht zonder veel grote kansen te krijgen. Adjin Hrustic schoot van afstand een keer op de paal. Na ruim een half uur kwam er tekening in de strijd. Uit een snelle tegenstoot was Luis Sinnestrerra een succesvol eindstation.



Tegen de verhouding in op dat moment. Na ruim een uur kwam de wedstrijd scorend in balans. Mike te Wierik maakte gretig gebruik van een contactmoment met Jens Toornstra. Scheidsrechter Jeroen Manschot wees naar de stip en daar wist Memisevic wel raad mee. In het laatste half uur bleef het evenwicht. Nog twee opvallende momenten. Te Wierik had na 70 minuten rood kunnen krijgen na een overtreding op Sinisterra. Manschot deed het af met geel.



Dit tot woede van de langs de lijn paraderende Feyenoord-coach Dick Advocaat. Steven Berghuis had hem in de extra tijd nog blij kunnen maken, maar doelman Sergio Padt keerde zijn kopbal met een ultiem handje. Zo eindigde het in 1-1. Duurt de ongeslagen reeks voort. Inmiddels is de FC sinds 4 oktober ongeslagen. Vier keer winst en twee keer gelijk. Komende zaterdag staat het uitduel tegen Fortuna Sittard op het programma.