FC Groningen blijft thuis op de nul; PEC Zwolle met 1-0 te sterk

De algemene verwachting was dat FC Groningen het na de eerste uitzege vorige week in Doetinchem tegen De Graafschap wel door zou trekken tegen PEC Zwolle, maar dat gebeurde zondagmiddag niet in het Hitachi Stadion. Zwolle won met 1-0 door een doelpunt van Van Crooy in de 65e minuut. Over twee weken moet FC Groningen op bezoek bij Ajax. De week erop volgt een thuisbeurt tegen AZ.

De balans na twee thuisduels; nul punten en nul doelpunten. Voor rust had de ploeg van trainer Danny Buijs tegen Zwolle het betere van het spel, maar verzuimde dat in doelpunten uit te drukken. Met name Django Warmerdam, die tegenwoordig op het middenveld speelt, liet een aantal goede kansen onbenut. De thuisploeg wou graag, maar leek de kwaliteit te missen om de gasten ook daadwerkelijk pijn te doen. Voor slechts 16.014 toeschouwers ging het na de pauze mis. Groningen kon de Zwollenaren onvoldoende onder druk zetten om de wedstrijd over de streep te trekken. In de 65e minuut ging het pijnlijk mis.



Zowel Mike te Wierik als Deyo Zeefuik gingen een duel aan, waardoor ruimte ontstond. Mike van Duinen kon uithalen, maar zijn inzet werd gekeerd door, de weer voor Oranje geselecteerde doelman, Sergio Padt. In de rebound kon Vito van Crooy de bal alsnog binnen schieten. Het gevolg is dat de competitiestart van de FC met 3 punten uit 4 wedstrijden totaal mislukt is. In de Eredivisie doen alleen NAC en promovendus Fortuna Sittard het nog slechter. De druk blijft er vol op staan de komende weken. Het is vooralsnog wachten op de ommekeer.