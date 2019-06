FC Groningen begonnen aan nieuwe seizoen

Voor zo'n 500 toeschouwers werd een sessie van anderhalf uur afgewerkt. De nieuwelingen Ramon Pascal Lundqvist en Gabriel Gudmundsson waren van de partij. Ator Matusiwa, die met De Graafschap de play-offs speelde, sluit op een later moment aan. Diverse spelers uit de selectie sluiten ook op een later moment aan, waaronder Kaj Sierhuis, Samir Memisevic, Ritsu Doan en Deyo Zeefuik. De technische staf heeft ook een aantal wijzigingen ondergaan. Adrie Poldervaart, vorig seizoen als hoofdcoach ontslagen bij Excelsior, is één van de nieuwe gezichten. Alfons Arts kwam over van de beloften. Ook oud-speler Sander van Gessel was van de partij.



Keeper Oscar Hooiveld, Romano Postema, Milan de Koe, Leonel Miguel, Tomas Suslov en Remco Balk zijn jeugdspelers die in de voorbereiding een kans krijgen om hun kwaliteiten te laten zien. De eerste wedstrijd staat komende vrijdagavond op het programma. Niet meer de traditionele confrontatie tegen het RWE Regioteam Eemsmond, maar in Westerwolde tegen VV Sellingen. Een dag later volgt in Appingedam het oefenduel tegen DVC Appingedam. Vrijdag 5 juli staat in Assen een eerste serieuze tegenstander op de rol. Ross County FC uit Schotland.