FC Groningen begint competitie tegen FC Emmen

FC Groningen begint de competitie het komende seizoen op zaterdag 3 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De derby begint om 18.45 uur. Een week later is promovendus FC Twente op zaterdag 10 augustus de eerste tegenstander in het eigen Hitachi Capital Mobility Stadion. In het concept programma was de FC ontevreden over het geringe aantal wedstrijden op het voorkeurstijdstip van zondag 14.30 uur.

In het definitieve schema zijn er nog twee wedstrijden bijgekomen, waardoor komend seizoen zeven van de zeventien thuisduels op zondag om 14.30 uur beginnen. De duels tegen Sparta en Willem II op respectievelijk 20 oktober en 3 november zijn van 16.45 uur naar half drie gegaan.



Algemeen directeur Wouter Gudde laat op de website van de club weten tevreden te zijn met de uitkomst. 'In het allereerste concept van vrijdagochtend waren er maar drie van de zeventien wedstrijden om 14.30 uur opgenomen, waarvan ook nog één in de voorlaatste speelronde waarin alle negen duels op dat vaste aanvangstijdstip moeten worden gespeeld. Daarvoor hebben we argumenten en mogelijkheden aangedragen. We zijn blij dat er op deze manier meer aan de wensen van onze supporters tegemoet gekomen kon worden.'



Op zondag 24 november is Feyenoord de eerste van 'de grote drie' die op bezoek komt. De thuisduels tegen Ajax en PSV volgen na de winterstop. De eerste 'Derby van het Noorden' tegen sc Heerenveen is op zondag 27 oktober in Heerenveen aanvang 12.15 uur.