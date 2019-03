Europese avontuur voor Donar voorbij

Het is de basketballers van Donar woensdagavond niet gelukt om zich te plaatsen bij de laatste acht in de strijd om de FIBA Europe Cup. In België verloren de Groningers met 88-80 van Filou Oostende. Dat was na het 66-66 gelijkspel een week geleden te weinig om verder te gaan. In een spannende strijd ging het in de slotfase definitief mis voor Donar.

Aan het begin van het tweede kwart dreigde Donar onder de voet te worden gelopen. Na een 28-21 achterstand na de eerste tien minuten liep de achterstand zelfs op naar dertien punten. Daarna schakelde de ploeg van coach Erik Braal een tandje bij. Onder leiding van met name Lance Jeter werd de achterstand langzaam ingelopen. Halverwege zat er amper licht tussen beide ploegen; 43-41. Dat wedstrijdbeeld zette zich in het derde kwart door. Er gebeurde wel iets vervelends. Een sterk spelende Drago Pasalic liep tegen zijn vijfde fout aan wegens opmerkingen aan de leiding.



Dat was een hele dure. Pasalic stond op dat moment op 14 punten en was een belangrijke factor. Na het derde kwart was het verschil nog steeds maar twee punten; 66-64. Het verschil werd gemaakt aan het begin van het laatste kwart. Er werden een aantal aanvallende missers genoteerd, daar profiteerde Oostende van en kwam op een kleine voorsprong. Voldoende om verder te komen. Voor de ogen van 2500 fans gaf de thuisploeg het dan ook niet meer uit handen. Lance Jeter was topscorer met 17 punten. Donar liet zien aan de beterende hand te zijn na een mindere periode met een aantal nederlagen.



Komende zaterdag wacht in Leiden de return in de halve finale van de beker. Donar verloor de heenwedstrijd een maand geleden met 71-66.