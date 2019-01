Europees avontuur Donar is voor dit seizoen zo goed als over

De basketballers van Donar zijn er niet in geslaagd om woensdagavond de Europese uitwedstrijd op Sardinië tegen Dinamo Sassari te winnen. Het werd een ruime 97-74 nederlaag. Daarmee is het perspectief op een vervolg in de Europe Cup zo goed als verdwenen. Alleen als zich om wat voor reden dan ook een uitgeschakelde ploeg in de Champions League zich terugtrekt voor een vervolg in de Europe Cup komt één van de beste nummers drie in beeld, maar daar hoort Donar nog niet bij.

Zoals wel vaker dit seizoen speelde de landskampioen een tegenvallende wedstrijd. Halverwege stond het 43-29. Opvallend daarbij was dat Drago Pasalic dertien punten voor zijn rekening nam in de eerste helft. Hij kreeg meer speeltijd, omdat Thomas Koenis vanwege een polsblessure niet inzetbaar was. Een aderlating, maar aan Pasalic lag het niet dat de wedstrijd niet in Gronings voordeel kantelde. Het derde kwart was bepalend voor het verdere verloop van de wedstrijd.



De ploeg van coach Erik Braal kwam sterk terug tot 45-42, maar de echte aansluiting kwam er niet. De thuisploeg werd wakker geschud en schakelde een versnelling hoger. Dat bracht Donar direct in de problemen, gezien de 70-49 score aan het einde van het derde kwart. Op dat moment was het al lang gedaan. Om de kansen in eigen hand te houden had Donar met minimaal zeven punten verschil moeten winnen, maar dat bleek tegen Sassari geen moment reëel.

In de laatste tien minuten gebeurde er weinig anders meer dan dat de thuisploeg de ruime voorsprong met verve verdedigde. Drago Pasalic was uiteindelijk topschutter met 18 punten. Lance Jeter noteerde 17 stuks. In Poule K gaan Varese en Sassari nu uitmaken wie de nummers één en twee in de groep worden. Donar sluit volgende week af met een thuiswedstrijd tegen AEK Larnaca.