Eerste serieuze testcase voor Lycurgus

Het lastige wordt misschien om na vier wedstrijden zonder veel tegenstand nu klaar te zijn voor een wedstrijd met veel intensiteit en veel druk aan de andere kant van het net. Erik van der Schaaf liet afgelopen zaterdag na de 3-0 zege op ZVH uit Zevenhuizen weten dat het op de trainingen hard tegen hard gaat en het niveau hoog is. Dat de spelers het daar vooral van moeten hebben en sommige potjes slechts tussendoortjes zijn.



In de voorbereiding speelde de ploeg van de jarige coach Arjan Taaij vaak tegen tegenstanders van niveau, maar die gevoelservaring is alweer een tijdje geleden. Lycurgus zal scherp moeten beginnen en uit moeten gaan van eigen kracht. Het boeiende is dat er nog niks van te zeggen is. In de voorbereiding troffen beide ploegen elkaar niet. Er zijn slechts beelden en statistieken als referentiekader.



De laatste ervaringen tegen Dynamo zijn wel positief. Afgelopen seizoen werd er in de kampioenspoule twee keer van Dynamo gewonnen. Thuis met 3-0 en uit met 3-2. De belangrijkste clash, de bekerfinale, ging pijnlijk met 3-1 verloren. Maar wat is het waard? Beide ploegen zijn vernieuwd en zitten inmiddels in een hele andere dynamiek. Bij Lycurgus zijn de Amerikanen Mitch Perinar en Collin Mahan belangrijk. Bij Dynamo staat de ervaren Jeroen Rauwerdink nu onder contract. De eerste opslag is om 20.00 uur in Omnisport in Apeldoorn.