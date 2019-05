Donar ziet Zwolle langszij komen in finale

Het is Donar niet gelukt om op 2-0 te komen in de best-of-seven finale om de landstitel. Na de uitstekende zege in Zwolle afgelopen dinsdag lukte het donderdagavond niet om in een vol MartiniPlaza een vervolg te geven. Donar verloor met 62-53 van Landstede, waardoor het 1-1 staat. Donar was aanvallend te zwak om het thuisvoordeel terug te halen naar Groningen.

Aan inzet en strijdlust geen gebrek bij Donar. Zo'n 4.000 fans steunden hun favorieten ten volle, maar aanvallend kwam het spel niet uit de verf. Donar verviel in wisselvalligheid, zoals die eerder dit seizoen ook regelmatig voorbij kwam. Het teamspel haperde, terwijl de afgelopen reeks wedstrijden juist hadden laten zien dat de ploeg van coach Erik Braal er weer helemaal stond. Reboundend legde Donar het royaal af tegen de gasten: 34 om 50. Dat gaf Zwolle meer nieuwe aanvallende mogelijkheden dan Donar.



In het eerste kwart werd de toon al gezet getuige een 19-13 achterstand. In het tweede kwart leek het bij 20-30 al gedaan, maar Donar knokte zich terug naar een 30-34 achterstand bij rust. Direct na de pauze leek de zaak te kantelen in het voordeel van Donar, maar verder dan 36-38 kwamen ze niet. De nu nog regerend landskampioen raakte de draad kwijt en daarmee ook de kans op winst. Het verschil liep zelfs op naar ruim meer dan tien punten. Tot overmaat van ramp vielen Shane Hammink en Rienk Mast geblesseerd uit.



Het verschil in deze verdedigende wedstrijd was gemaakt. Donar deed nog wel iets terug, maar de 1-1 in de serie was een feit. Teddy Gipson was topscorer met 14 punten. Finale 3 is komende zondag om 14.00 uur in het Landstede Sportcentrum in Zwolle.