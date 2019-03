Donar wint ruim in Limburg

Het was ongetwijfeld even wennen voor de basketballers van Donar. Niet midweeks een uitdagende Europese wedstrijd, maar een paar uur in de bus voor een duel in Weert. Donar zegevierde met 78-60 en blijft vooralsnog vierde in de Dutch Basketball League. De club heeft vier verliespunten meer dan koploper Landstede Zwolle. Landstede verloor verrassend van de Dutch Windmills.

In het eerste kwart ging het nog gelijk op getuige een 17-18 tussenstand. Daarna werd de voorsprong langzaam uitgebouwd. Halverwege was de voordelige marge zeven punten; 36-43. Het verschil werd gemaakt in het derde kwart. In die fase verdedigde Donar goed en spatte de agressie er vanaf. Dat vertaalde zich direct in de stand. 45-69. Het lukte de ploeg van coach Erik Braal niet om er in het laatste kwart een goed gevolg aan te geven. Het spel was in de laatste tien minuten slordig en dat vertelde zich in de score. Het laatste kwart werd met 15-9 verloren.



Dat gebeurde zonder Drago Pasalic. De Kroaat heeft een rugblessure en Arvin Slagter viel in de loop van de wedstrijd uit met een knieblessure. Donar heeft nu 36 punten uit 25 wedstrijden. Koploper Landstede heeft 46 punten uit 28 wedstrijden. Nummer twee ZZ Leiden heeft 44 punten uit 24 duels en nummer drie Den Bosch heeft 42 punten uit 28 wedstrijden. Leiden is qua verliespunten royaal koploper. De inzet voor Donar om in de resterende wedstrijden Landstede of Den Bosch nog te achterhalen. Komende zaterdag komt Aris Leeuwarden op bezoek in een al bijna uitverkochte MartiniPlaza.